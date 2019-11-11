Москва, , 17:25 — REGNUM Для американских политиков должность спецпредставителя по Украине стала расстрельной, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 11 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Сопоставляя масштабы США и Украины, очевидно, что у такого человека, как Трамп, не могло быть какого-то активного интереса к Украине просто потому, что это изначально убыточное предприятие, — сказала Сазонова. — Это мы с вами и увидели в течение последнего года. Он увидел, что отдачи нет и что Украина превратилась в фактор, который инициировал возможный импичмент Трампу, в токсичный актив, который оттягивает на себя много сил, но даёт очень небольшую отдачу».

Для Вашингтона, как пояснила Сазонова, должность спецпредставителя по Украине — это совершенно расстрельная должность, на замещение которой сложно найти соискателя, так как никто не захочет быть в таком фокусе внимания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, госдеп США может ликвидировать должность специального представителя по Украине, а его полномочия — распределить между чиновниками госдепа, в обязанности которых входят отношения с Украиной.

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