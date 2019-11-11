Симферополь, 11 ноября 2019, 17:26 — REGNUM Без прекращения «пенсионных экспериментов», реформирования института материнского капитала и миграционного законодательства России не выбраться из демографической ямы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог Максим Жаров.
Также, по его словам, ещё одним давно назревшим решением является очень осторожная и в то же время глубокая реструктуризация миграционного законодательства, нацеленная на снятие барьеров для получения гражданства для жителей стран, в которых русский язык доминирует как средство межнационального общения.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан сократилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.
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