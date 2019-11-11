Симферополь, , 17:26 — REGNUM Без прекращения «пенсионных экспериментов», реформирования института материнского капитала и миграционного законодательства России не выбраться из демографической ямы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог Максим Жаров.

«На практике социальное реформирование, о котором говорят, означает прекращение «пенсионных экспериментов» (ГПП, «индивидуальный пенсионный капитал») и отказ от «адресности» социальной помощи. Институт материнского капитала должен быть реструктуризирован и возвращён к своему первоначальному виду, при котором «оплата» государством рождения нового гражданина России носила отложенный характер и перечень социальных услуг, на которые можно было потратить материнский капитал, был строго ограничен», — уверен эксперт.

Также, по его словам, ещё одним давно назревшим решением является очень осторожная и в то же время глубокая реструктуризация миграционного законодательства, нацеленная на снятие барьеров для получения гражданства для жителей стран, в которых русский язык доминирует как средство межнационального общения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан сократилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Мнение: российской элите нужно отказаться от принципа «люди — новая нефть»