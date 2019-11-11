Симферополь, , 17:15 — REGNUM Переход правительства России к «адресной» социальной поддержке повлиял на снижение рождаемости в стране. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог Максим Жаров.

По его словам, из-за этого много граждан страны, находящихся в репродуктивном возрасте, теряют ощущение стабильности и перестают думать о заведении потомства.

«Переломить критическую ситуацию с воспроизводством населения, принципиально ничего не меняя в социальной политике, невозможно. Принцип «люди — новая нефть», которым руководствуются сейчас российские элиты, деструктивен по своей сути. Поэтому первоочередной задачей государства в связи с демографическим кризисом должна стать полная или частичная отмена принципа «люди — новая нефть» в социальной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.

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