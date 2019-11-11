Симферополь, 11 ноября 2019, 17:15 — REGNUM Переход правительства России к «адресной» социальной поддержке повлиял на снижение рождаемости в стране. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог Максим Жаров.
По его словам, из-за этого много граждан страны, находящихся в репродуктивном возрасте, теряют ощущение стабильности и перестают думать о заведении потомства.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.
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