Тбилиси, , 17:07 — REGNUM Один из лидеров партии экс-председателя парламента Грузии Нино Бурджанадзе «Демократическое движение» Анзор Бицадзе заявил в эфире грузинского радио «Палитра», что позиция партии и подавляющего большинства в Грузинской Православной Церкви совпадает: необходим прямой диалог Тбилиси и Москвы.

«Позиция Нино Бурджанадзе о необходимости прямого диалога с Россией всегда совпадала с мнением подавляющего большинства в Грузинской Православной церкви», — заявил Анзор Бицадзе в эфире грузинского радио «Палитра».

По его словам представителя партии, Бурджанадзе неоднократно встречалась с грузинским патриархом, обсуждались визиты экс-председателя парламента в Москву.

Напомним, Грузинская Православная Церковь пока официально не признала автокефалию Православной церкви Украины.