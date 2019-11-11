Москва, , 17:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин даст свою оценку действиям официального Вашингтона по развалу системы контроля над вооружениями. Как передаёт корреспондент ИА РЕ, об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Наш президент будет выступать здесь, он представит своё видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах, даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и принимаемых мерах по налаживанию межсирийского политического диалога», — сказал Ушаков.

Он также поделился расписанием однодневного саммита, который состоится 14 ноября под лозунгом «Экономический рост в интересах инновационного будущего». Так, состоятся два пленарных заседания, один рабочий завтрак и одна встреча руководителей стран с участниками делового совета организации и главами нового Банка развития.

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