Москва, , 16:58 — REGNUM В Кремле считают возможным проведение саммита лидеров «нормандской четвёрки» до конца 2019 года. Об этом 11 ноября сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, никаких препятствий для этого нет, однако «есть желание провести саммит так, чтобы он дал новый позитивный результат», не заниматься исправлением уже согласованных документов, а продвигаться дальше.

Предпосылками для успешного проведения саммита и «сигналом к продвижению вперёд» российская сторона будет считать «первые шаги по реализации того, о чём договаривались в Минске и на последующих встречах в Берлине и Париже», добавил Ушаков.

Напомним, ранее сегодня издание «Зеркало недели. Украина» сообщило со ссылкой на источники, близкие к офису президента Владимира Зеленского, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться 24 или 26 ноября.

Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что точная дата встречи по-прежнему не определена.

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