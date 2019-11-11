Москва, , 16:50 — REGNUM Украина стремится быть среди лидеров в агропромышленном экспорте, однако это приводит к монокультурной специализации её хозяйства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вы нам очень часто здесь приводили в пример аграрный сектор. Посмотрите, у нас всё плохо, а мы экспортируем 65 млн тонн зерна. И при этом вы не понимали, а почему в Украине нет своего помидора, своего огурца? И картошки своей нету!», — заявил Килинкаров.

«Когда вы разрешаете сеять исключительно подсолнух, зерно и рапс, вы тем самым увеличиваете экспорт, но при этом никто в стране не занимается продовольственной безопасностью! Никто не выращивает группу овощей и так далее. Это неинтересно!» — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Тем временем в Верховную Раду уже внесён законопроект о купле-продажи земли для граждан Украины. По словам Зеленского, против законопроекта выступают «старые политики».