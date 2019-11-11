Ашхабад, , 16:46 — REGNUM Делегация Туркмении во главе с заместителем главы МИД Вепой Хаджиевым приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Организации экономического сотрудничества, проходившем в турецкой Анталье. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Высокопоставленные дипломаты обсудили вопросы стабильности и безопасности в регионе, работу по реализации «Перспектив ОЭС до 2025 года», а также планы по осуществлению совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, коммуникаций, науки и промышленности.

Глава туркменской делегации отметил, власти Туркмении считают, что эффективное экономическое сотрудничество, которое основано на принципах устойчивости, взаимосвязанности и взаимного уважения, должно являться основным фактором развития региона.