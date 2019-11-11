Москва, , 16:43 — REGNUM Приватизация земли на Украине приведёт к усилению экспортной специализации и потенциальным продовольственным рискам. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власть живёт своей жизнью, а народ живёт своей жизнью. Чем эта история закончится? Закончится тем, что Украина перестанет быть самым крупным экспортёром (сельскохозяйственных продуктов)», — заявил Килинкаров.

По его мнению, приватизация земли на Украине поспособствует дальнейшему росту экспортоориентированности агропромышленного комплекса страны, а как следствие — подрыву продовольственной безопасности.

«Вы нам очень часто здесь приводили в пример аграрный сектор. Посмотрите, у нас всё плохо, а мы экспортируем 65 млн тонн зерна. И при этом не понимают, а почему в Украине нет своего помидора, своего огурца? И картошки своей нету!» — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Тем временем в Верховную раду уже внесён законопроект о купле-продажи земли для граждан Украины. По словам Зеленского, против законопроекта выступают «старые политики».