Бишкек, , 16:35 — REGNUM Правительство Киргизии дважды проводило переговоры с российскими властями по вопросу об увеличении лимита на сумму денежных переводов от киргизских мигрантов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «Tazabek».

По его словам, пока что переговоры результата не принесли, поскольку мигранты переводят крупные суммы, но при этом не платят налоги.

При этом глава правительства отметил, что российская сторона сослалась на статистические данные, согласно которым граждане России получают среднюю зарплату в размере 35 тысяч — 40 тысяч рублей в месяц.

«Нам сообщили, что если переводы в месяц составляют свыше 100 тысяч, значит, мигрант занимается бизнесом и необходимо открыть расчетный счет, чтобы можно было перевести деньги», — подытожил Абылгазиев.

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