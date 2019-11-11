Мумбаи, Индия, , 16:40 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) готова поддержать ультраправых в попытке сформировать правительство в штате Махараштра. Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на источники в высшем партийном руководстве.

Информаторы издания заявили, что 11 ноября лидер ультраправой националистической партии «Шив сена» Уддхав Тхакерай провел телефонные переговоры с главой ИНК Соней Ганди. Сообщается, что лидеры «Шив сены» и «Партии националистического конгресса» (ПНК) войдут в состав правительства Махараштры, в то время как «Индийский национальный конгресс» окажет правящей коалиции внешнюю поддержку. Таким образом, ИНК не войдёт в состав правительства штата, однако получит пост спикера в законодательном собрании Махараштры. Источники также утверждают, что ИНК, ПНК и «Шив сена» выработают общую программу по ключевым вопросам политической повестки для «гладкого функционирования правительства».

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры, а их ближайший союзник «Шив сена» — 56. Тем не менее, «Шив сена» отказалась поддержать БДП из-за разногласий внутри коалиции по вопросу распределения министерских портфелей, и «Бхаратия джаната парти» не смогла сформировать правительство в одиночку. Отметим, что по итогам выборов «Индийский национальный конгресс» и «Партии националистического конгресса» суммарно получили 99 мест.