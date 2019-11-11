Тбилиси, , 16:30 — REGNUM 11 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Главной темой встречи стало обсуждение приоритетов председательства Грузии в Совете Европы. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Грузии.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Советом Европы и план совместных действий на 2020−2023 годы.

Гахария и Пейчинович-Бурич затронули тему «оккупированных территорий», в связи с чем генсекретарь выразила поддержку «территориальной целостности и суверенитета Грузии».

Напомним, Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Тбилиси для того, чтобы обсудить с официальными лицами страны перспективы деятельности Грузии в качестве председателя в Совете Европы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы.