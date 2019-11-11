Москва, , 16:26 — REGNUM В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Боливии и призывают все политические силы в стране к диалогу. Об этом 11 ноября заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Призываем боливийские политические силы к спокойствию, поиску урегулирования на основе диалога и взаимодействию в интересах скорейшего восстановления конституционной управляемости и обеспечения прав граждан», — сказал Ушаков.

Он добавил, что российская сторона также рассчитывает на сдержанность и ответственный подход к ситуации в Боливии стран региона и всего мирового сообщества.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес, правивший страной 14 лет, подал в отставку на фоне акций протеста вокруг подсчёта голосов на выборах.

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ни Моралес, ни его окружение не запрашивали у России политического убежища.