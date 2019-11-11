Рим, , 16:18 — REGNUM Уровень доверия граждан действующему правительству Италии снизился до исторического минимума, передаёт Termometro Politico в понедельник, 11 ноября, со ссылкой на совместное исследование Dire и Tecne.

В конце сентября 2019 года правительству Джузеппе Конте доверяли 32% граждан, сейчас — 25,8%.

Число не доверяющих правительству, в свою очередь, выросло с 55,2% до 60,4%.

Действующее правительство Италии было сформировано либералами и популистами в сентябре 2019 года без проведения выборов.