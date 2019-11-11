Джакарта, , 16:08 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подчеркнул, что при разработке общей политики в области обороны страны не будет опираться только на ожидания, сообщает Kompas.

По его словам, оборонная политика не должна основываться на надежде, что никакая другая страна не будет мешать Индонезии.

«Я придерживаюсь простого термина: наша политика не должна основываться на ожиданиях. Не надейтесь, что ни одна страна не помешает нам», — заявил Прабово Субианто на рабочей встрече в Джакарте, добавив, что Индонезия должна оставаться сильной, чтобы не проиграть другим странам, какими бы ни были сопутствующие расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил продумать рекламные шаги, которые могли бы укрепить туристический имидж государства.

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