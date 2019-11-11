Рига, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, в день Лачплесиса высшее руководство Латвии — президент, премьер-министр и другие члены правительства — возложили цветы к памятнику Свободы. Об этом сообщает портал NRA.

Всего, во время церемонии, возле памятника в самом центре Риги собралось около 300 человек. Играл оркестр национальных вооружённых сил. В честь праздника у стены Рижского замка, где расположена резиденция президента Латвии зажгли свечи. Памятные свечи сегодня будут гореть по всей Латвии.

Лачплесис — латышский богатырь с медвежьими ушами, его мать медведица, в дословном переводе — разрывающий медведя, герой воссозданного Андреем Пумпуром народного эпоса. Он вечно борется с немецким Чёрным рыцарем на дне Даугавы.