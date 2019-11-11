Мумбаи, Индия, , 16:38 — REGNUM Ультраправая индусская партия «Шив сена» («Армия Шиваджи») сформирует правительство в индийском штате Махараштра. Об этом сообщило индийское новостное агентство «Амар уджала».

Губернатор Махараштры Бхагат Сингх Кошияри пригласил «Шив сену» «изъявить желание и способность» сформировать правительство штата после того, как партия большинства «Бхаратия джаната парти» (БДП) отказалась выполнить данную задачу. На выборах «Шив сена» получила 56 мест из 288, в то время как для формирования правительства необходима поддержка 145 членов законодательного собрания. Таким образом, ультраправой партии потребуется поддержка третьих сил.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры. Ближайший союзник «Бхаратия джаната парти» ультраправая партия «Шив сена» отказалась поддержать БДП из-за разногласий внутри коалиции по вопросу распределения министерских портфелей.