Киев, , 15:58 — REGNUM Новую власть на Украине считают лучше старой 43% опрошенных. Результаты исследования опубликовал Центр Разумкова, сообщило 11 ноября издание Liga.net.

Социологи отметили разочарование властью, поскольку в октябре 2019 года так считали 48% опрошенных. В то же время 30% считают, что новая власть ничем не отличается от предыдущей, а 12,3% считают её хуже предыдущей.

25% опрошенных считают, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но у неё не получается, а 22,8% респондентов считают, что власть имитирует попытки улучшения.

Опрос проводился с 1 по 7 ноября 2019 года, опрошены 2015 жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в закон о продаже земли внесут изменения, согласно которым иностранцы смогут купить землю в стране только после того, как это решение будет одобрено на всенародном референдуме.

Читайте также: Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли