Ярославль, , 15:52 — REGNUM В Ярославскую областную Думу внесены поправки в закон «Об административных правонарушениях», которые вводят штрафы за чрезмерный шум с 13 до 15 часов дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной Думе. Речь не идет о полном запрете шума в течение двух часов. Слишком шумные действия не должны мешать тишине и покою других граждан. Действие закона планируется распространить на многоквартирные дома, индивидуальное жилье и общежития, расположенные на территории Ярославской области.

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«Это не искусственная инициатива, жители реально обращаются с жалобами на нарушение тишины, в том числе и в дневное время суток. Мы изучили опыт Московской, Нижегородской областей, Хабаровского края, где подобные законы уже действуют. В том же Хабаровском крае было 3 тысяч обращений в полицию о шуме в дневное время. Сейчас количество таких обращений сократилось до нуля, то есть закон помог. Для понимания: в Ярославле в 2018 году поступило 6705 жалоб на нарушение тишины в дневное и ночное время», — пояснил депутат Ярославской областной Думы Андрей Щенников.

В законопроекте прописана процедура жалобы на шум. Необходимо будет обратиться в полицию, иметь в свидетелях хотя бы одного из соседей. Решение о наказании будет принимать административная комиссия муниципального образования или района города. При первой жалобе планируется выносить предупреждение или штраф от 200 до 1 тысячи рублей. При повторном нарушении закона штраф для физических лиц составит от 1 до 5 тысяч рублей.

«Мы намерены довести дело до конца. Более года шла проработка законопроекта. Проводилось общественное обсуждение, анкетирование ярославцев. Опрошено несколько тысяч человек. И в результате сформирован законопроект, который сегодня, 11 ноября, будет внесен в Ярославскую областную Думу, — сказал заместитель председателя Ярославской областной Думы Антон Капралов.

Внесенный законопроект будет рассмотрен на профильном комитете Ярославской областной Думы 13 ноября.

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