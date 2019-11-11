Кишинёв, , 15:47 — REGNUM Правящий альянс Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) и блока ACUM может окончательно разрушиться в ближайшие дни, сообщает 11 ноября издание Regional Trends Analytics (RTA).

Издание отмечает, что «яблоком раздора» между двумя силами стала должность генерального прокурора в республике. В частности, представители ACUM считают, что социалисты нацелены на переподчинение силовых и политических институтов. При этом представители проевропейского блока также бескомпромиссно борются за позиции.

Издание отмечает, что международные партнеры будут стремиться урегулировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии. Однако точка невозврата уже пройдена, считают эксперты.

RTA выделяет три возможных сценария для республики. Первый — это отставка правительства премьер-министра Майи Санду и новые переговоры между фракциями о создании коалиции за исключением отдельных лиц.

Второй сценарий — отставка правительства и объявление досрочных парламентских выборов. И третий сценарий — создание миноритарного правительства ПСРМ с обвинением ACUM в провоцировании досрочных выборов. При любом из трех сценариев политическую систему Молдавии ждет сильный кризис, считают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Молдавии Игорь Додон повторно призвал премьер-министра Майю Санду отозвать инициативу об изменении закона «О прокуратуре». За данную инициативу ПСРМ намерена отправить правительство в отставку.

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