Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник обращал внимание вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой на поведение доцента СПбГУ Олега Соколова полтора года назад, но в ответ получил лишь «отписку». Так парламентарий охарактеризовал полученный документ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 63-летний доцент Соколов был задержан 9 ноября при попытке утопить в реке части тела, предположительно, убитой им 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Сегодня, 11 ноября, Соколову избирают меру пресечения в суде.

В обращении Резника к Голиковой от июня 2018 года говорится, что в возглавляемую им на тот момент парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке обратился петербуржец Андрей Марков «по вопросу ненадлежащего поведения» Соколова. Это было связано с открытой лекцией, откуда человека, обвинившего Соколова во лжи, выставили вон с применением силы. Кроме того, Резник ссылается и на опубликованное в СМИ заявление студентки СПбГУ в полицию, где она рассказывала, как Соколов «угрожал ее изуродовать».

Так как правительство РФ является учредителем СПбГУ, то Резник решил написать Голиковой. «Прошу вас провести проверку доводов, изложенных в письме А.С. Маркова, и принять соответствующие меры к О.В. Соколову», — писал Резник.

Ответ депутату пришел от заместителя министра Марины Боровской. В документе говорится, что проверку по поручению Голиковой министерство образования и науки проверило заявление Маркова. А именно — запросило информацию в СПбГУ.

«По информации, поступившей из Университета, 2 марта 2018 года в Университете состоялось открытое внеучебное мероприятие — открытая лекция Соколова О.В. на тему «Битвы наполеоновской эпохи глазами Луи-Франсуа Лежена, художника и воина». Поскольку вход на лекцию был свободным, среди присутствовавших могли быть как обучающиеся и сотрудники Университета, так и лица, которые ими не являются. С целью морально-этической оценки произошедшего во время лекции инцидента 4 апреля 2018 года состоялось заседание комиссии по этике СПбГУ. По результатам заседания комиссии за нарушение норм этики взаимоотношений со слушателями во время открытой лекции Соколов О.В. был привлечен к дисциплинарной ответственности», — написала Боровская.

Замминистра добавила, что сведения от правоохранителей о возбуждении уголовного или административного дела в отношении Соколова — по заявлению об избиении студентки — в СПбГУ «не поступали».

Одновременно Минобрнауки сообщает, что по закону кадровые решения по поводу профессорско-преподавательского состава принимает «непосредственно образовательная организация».