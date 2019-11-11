Сринагар, Индия, , 16:00 — REGNUM Влиятельная оппозиционная партия Индии «Дравида муннетра кажагам» (ДМК) выступила с критикой действий правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в Джамму и Кашмире. Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Индийский премьер Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

В официальном заявлении по итогам заседания генерального совета ДМК председатель партии Мутхувел Карунанидхи Сталин подчеркнул: «Федеральное правительство предало народ Джамму и Кашмира и превратило регион в огромную тюрьму». По словам оппозиционного лидера, кабинету премьер-министра Нарендры Моди необходимо «проявить уважение к чувствам населения» и восстановить нарушенные права и свободы местных жителей.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, закрыло въезд в Джамму и Кашмир, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет. Местные власти также поместили под стражу кашмирских оппозиционных политических лидеров, в том числе бывших главных министров Джамму и Кашмира Махбубу Муфти и Омара Абдуллу. Ситуация в регионе не была нормализована полностью до сих пор.