Киев, , 15:41 — REGNUM Фракция «Слуга народа» активно работает над принятием целого блока проектов законов, касающихся «народовластия», заявил сегодня, 11 ноября, первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук.

Один из руководителей парламента Украины заявил, что это было основное обещание нынешнего президента Украины в ходе избирательной кампании. Стефанчук заявил о наличии «пакета» на семь-восемь законопроектов по народовластию:

«…Начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и тому подобное. Я думаю, в ближайшее время они будут внесены в зал», — спрогнозировал первый замглавы Рады.

Также он заявил, что завершается работа относительно изменений в Конституцию Украины, которые касаются децентрализации власти.

«И еще над отдельной инициативой, которая неоднократно обсуждалась с народными депутатами всех фракций, — это изменения в регламент, чтобы оптимизировать именно сессионную работу», — подчеркнул Стефанчук.

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября журналист Андрей Павловский сообщил, что Зеленский собирает срочное внеплановое совещание с парламентской фракцией «Слуга народа» по вопросу народовластия. По его словам, участников просят приходить уже с готовыми презентациями и быть готовыми рассказать, что у кого наработано по этой теме. Также журналист заявил, что многие депутаты «СН» такой спешкой очень удивлены и не совсем к ней готовы.

Команда Зеленского заявляла о готовности внести на рассмотрение Верховной Рады целый блок законопроектов, в том числе проект закона о проведении референдумов, начиная с мая.