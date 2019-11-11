Омск, 11 ноября 2019, 15:35 — REGNUM В понедельник, 11 ноября, в Омской области, на площадке Общественной палаты региона прошли общественные слушания: «Сниффинг — новая угроза подростковой токсикомании, анализ проблемы и способы преодоления». В мероприятии приняли участие: Руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, известный общественный деятель Александр Шлеменко, председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, депутаты законодательного собрания Омской области, члены Общественной палаты Омской области, представители прокуратуры, Следственного комитета и УМВД по Омской области, и др.
Единогласно была поддержана инициатива по запрету продажи газовых баллонов лицам, не достигшим 18-летнего возраста в торговых объектах. С такой инициативой официально обратятся участники слушаний в заксобрание. Омская область станет первым регионом, где подобный запрет может быть принят. Помимо законодательной инициативы в регионе начнется информационная работа:
Представители МВД, прокуратуры и Следственного комитета подтвердили актуальной решения данной проблемы. Прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области Наталья Коваль и старший оперуполномоченный УНК УМВД России по Омской области Оксана Немова выразили поддержку необходимости профилактической работы в молодежной среде, а также подтвердили участия ведомств в информировании торговых точек по проблематике.
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе БУЗОО «Наркологический диспансер» Дмитрий Никонов рассказал о распространении подобных веществ в молодежной среде.