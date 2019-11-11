Омск, , 15:35 — REGNUM В понедельник, 11 ноября, в Омской области, на площадке Общественной палаты региона прошли общественные слушания: «Сниффинг — новая угроза подростковой токсикомании, анализ проблемы и способы преодоления». В мероприятии приняли участие: Руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, известный общественный деятель Александр Шлеменко, председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, депутаты законодательного собрания Омской области, члены Общественной палаты Омской области, представители прокуратуры, Следственного комитета и УМВД по Омской области, и др.

Единогласно была поддержана инициатива по запрету продажи газовых баллонов лицам, не достигшим 18-летнего возраста в торговых объектах. С такой инициативой официально обратятся участники слушаний в заксобрание. Омская область станет первым регионом, где подобный запрет может быть принят. Помимо законодательной инициативы в регионе начнется информационная работа:

«В Омской области с декабря месяца начнётся разъяснительная работа с руководителями торговых точек о проблеме, связанной с новой угрозой. Работа будет проведена силами Общественной палаты, волонтерского сообщества, участников проекта «Трезвая Россия». Также будет разработан специальный контент для информирования родителей об угрозе. Это можно и нужно сделать силами гражданского общества ещё до законодательной инициативы», — отметил Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев.

Представители МВД, прокуратуры и Следственного комитета подтвердили актуальной решения данной проблемы. Прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области Наталья Коваль и старший оперуполномоченный УНК УМВД России по Омской области Оксана Немова выразили поддержку необходимости профилактической работы в молодежной среде, а также подтвердили участия ведомств в информировании торговых точек по проблематике.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе БУЗОО «Наркологический диспансер» Дмитрий Никонов рассказал о распространении подобных веществ в молодежной среде.

«Наша молодежь часто становится заложниками рекламы, мы фиксируем новую форму токсикомании. Дети, которые даже один раз попробовали эти газы становятся фактически наркозависимыми, совершают преступления в неадекватном состоянии. Только недавно был случай, когда молодой несовершеннолетний человек надышавшись этим газом совершил насильственные действия в отношении своей одноклассницы. Это настоящая угроза для нашей молодежи!», — заключил нарколог.