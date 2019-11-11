Киев, , 15:37 — REGNUM Шестой апелляционный суд Киева отменил постановление Окружного административного суда, которое приостанавливало процедуру ликвидации религиозной организации «Киевский патриархат», сообщило 11 ноября информационное агентство «УНН».

С утра в Киеве проходит акция протеста сторонников «Киевского патриархата» против его ликвидации. Участники акции передали свои требования президенту Украины Владимиру Зеленскому, после чего устроили драку возле здания апелляционного суда.

Позже они ворвались в здание суда, разбив стекло входных дверей, но участники заседания забаррикадировались стульями изнутри.

Напомним, «Киевский патриархат» сначала вошёл в так называемую «Православную церковь Украины», а затем глава организации Филарет заявил, что не признаёт решение о роспуске организации и подал в суд.

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