Сухум, , 15:30 — REGNUM 11 ноября в министерстве иностранных дел Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел республики Даура Кове с главой абхазо-австрийского общества Патриком Поппелем. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Поппель представил главе МИД Абхазии планы работы абхазо-австрийского общества. По словам председателя общества, организация преследует цель популяризации Абхазия среди населения Австрии и обеспечение возможности жителям Европы приезжать в Абхазию в качестве туристов.

Даур Кове подчеркнул важность создания организации и указал, что основной задачей работы общества должно стать донесение до мирового сообщества объективной информации об Абхазии — о ее истории, культуре, образовании, туризме и других сферах.

Патрик Поппель зарегистрировал абхазо-австрийское общество 11 октября 2019 года в Австрии.