Москва, , 15:27 — REGNUM Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова. Об этом сообщил 11 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление так называемого Фонда борьбы с коррупцией, якобы обнаружившего у родственников Попова не попавшую в декларацию недвижимость в Черногории и Испании.

При назначении Попова не было найдено никаких нарушений, отметил Песков. Он напомнил, что подобных случаях проверка бывает очень тщательной, в том числе и в отношении имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре государственный советник юстиции второго класса Денис Попов, занимавший должность прокурора Дагестана, был назначен прокурором Москвы. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.

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