Берлин, , 15:27 — REGNUM Решение подавшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса объявить о своём уходе с занимаемого поста приветствовали в Германии. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, 11 ноября, в Берлине заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Он отметил обеспокоенность Берлина событиями, которые за последние несколько недель произошли в Боливии, выразил надежду на мирное разрешение политического кризиса.

«Президент Моралес своей отставкой открыл путь к перевыборам, мы считаем это важным шагом на пути к мирному решению», — подчеркнул представитель германского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения результатов президентских выборов, прошедших в Боливии 20 октября, в стране начались акции протеста и забастовки. Было введено чрезвычайное положение, а глава государства Эво Моралес обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот.

10 ноября после ультиматума со стороны вооружённых сил страны президент Боливии объявил о своей отставке с занимаемого поста. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес.

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