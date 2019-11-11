Анкара, , 15:23 — REGNUM Представитель Турции в министерстве внутренних дел заявил, что государство вернет в страну происхождения иностранных боевиков, в том числе одиннадцати жителей Франции, а также граждан США и Германии, сообщает Le Figaro.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Известно, что Турция планирует репатриировать около 2500 активистов в страны Европейского союза, и что 813 подозреваемых джихадистов в настоящее время ожидают депортации в 12 центрах содержания под стражей.

«Я не знаю о конкретном возвращении джихадистов из Турции», — заявила министр обороны Франции Флоренс Парли незадолго до объявления турецких властей, что в операции скоро примут участие 11 жителей Франции.

Напомним, Турция регулярно призывает европейские страны забрать своих граждан, присоединившихся к террористам в Сирии.