Москва, , 15:18 — REGNUM Сообщения издания The New York Times о якобы вмешательстве РФ в выборы президента Мадагаскара не соответствуют действительности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас излюбленная практика — обвинять Россию во вмешательстве везде и во вся. Подобные сообщения не соответствуют действительности», — сказал Песков.

Он напомнил о неоднократных заявлениях российской стороны о том, что ни сама Россия не приемлет вмешательства в свои дела, ни сама никогда не вмешивается в дела других государств.

Напомним, президентские выборы на Мадагаскаре состоялись в два тура в конце 2018 года. Во втором туре победил Андри Радзуэлина.