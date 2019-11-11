Ереван, , 15:23 — REGNUM В России не видят оснований опасаться того, что кто-то начнет войну между Арменией и Турцией. Об этом 11 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном на пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване.

Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян Mfa.am

«Мы абсолютно не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами», — заявил глава российского дипломатического ведомства.

При этом он подчеркнул, что политика Москвы в любом случае нацелена на мирные отношения и сотрудничество. Лавров также отметил, что Россия старается со всеми своими соседями развивать нормальные отношения.

Стоит отметить, ранее Лавров заявил, что Россия готова всегда «подставить плечо» Армении.

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