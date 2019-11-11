Красноярск, , 15:14 — REGNUM В Красноярском крае 11 ноября обсудили результаты внедрения энергоэффективных технологий в коммунальную энергетику региона. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, губернатор Александр Усс считает, что дельцов, которые наживаются на перепродаже топлива, нужно «бить по рукам».

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Что касается общих итогов, по словам министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгения Афанасьева, с 2010 года в угольных котельных региона установлено более 100 автоматизированных котлов. Более 400 электрокотельных малой мощности заменяют на автоматизированные угольные модульные котельные отечественного производства.

Губернатор Усс отметил, что необходимо внедрять новые системы контроля за расходованием топлива.

«Бить по рукам дельцам, которые наживаются на перепродаже топлива!» — заявил глава региона.

Напомним, также на заседании президиума правительства края 11 ноября обсудили результаты реализации национального проекта «Цифровая экономика». Министр цифрового развития региона Николай Распопин отметил, что Красноярский край входит в число лучших территорий по качеству перехода на цифровое телевещание.

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