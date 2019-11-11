Бишкек, , 15:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с официальным визитом в Бишкек 27 ноября, сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Киргизии.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

Отмечается, что сегодня, 11 ноября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом подготовки к визиту Токаева, а также к сессии Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Саммит Организации состоится 28 ноября.

Напомним, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Бишкек в рамках заседания глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 14 июня участники саммита обсудили задачи развития ШОС.

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