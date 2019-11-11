Ереван, , 15:08 — REGNUM Россия всегда готова оказать помощь и поддержку Армении. Такое заявление сегодня, 11 ноября, в ходе выступления перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян Mid.ru

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Армения решает масштабные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и, по словам Лавров, «армянскому народу, одному из древнейших, с богатейшими традициями и обычаями, это по силам.

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«И Россия всегда готова быть рядом, подставлять плечо, помогать», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил поддержку русскому языку, который оказывают в Армении и выразил надежду на продолжение Ереваном этой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится в Ереване с двухдневным визитом. Глава МИД России провёл встречи с президентом и премьер-министром Армении, переговоры с главой МИД Армении.

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