Ереван, , 15:07 — REGNUM Попытки США взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии противозаконны и грозят обострением в регионе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 11 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване.

США, по большому счету, пытаются ограбить Сирию и установить контроль над доычей нефти, сказал он. Ничего хорошего для сирийского урегулирования в этом нет, это дополнительный серьёзный раздражитель в северной части страны, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении США оставить под своим контролем нефтяные месторождения в северо-восточной части Сирии заявил в октябре президент Дональд Трамп. При этом в Госдепартаменте США позже заявили, что нефтью занимаются местные власти в интересах местных общин.

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