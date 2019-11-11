Симферополь, , 15:37 — REGNUM Россия оказалась в демографической яме из-за нынешней социальной политики правительства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог Владимир Джаралла.

Медведев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как наука демография обладает собственными законами и высокой степенью прогнозирования на основе математических моделей. Правильно чиновники обращают внимание на то, что, если сейчас мы столкнулись с демографическими проблемами, то надо обратиться в прошлое и посмотреть на причины убыли населения в тот или иной период. И тут их пояснения могут быть верны. Вот только они обходят вопрос о том, что на основании этих же данных можно достаточно точно спрогнозировать и будущую ситуацию. А она выглядит достаточно проблематичной», — уверен политолог.

По его словам, среди зарубежных экспертов господствует мнение, что именно демографическая проблема является долгосрочной проблемой России, перспективы её решения весьма слабые, и потому «русский фактор» мировой политики через несколько десятилетий исчезнет сам собой.

«Это западное высокомерие не только говорит о подлинном отношении к нашей стране, но и указывает, насколько велика опасность. Её решение не имеет однозначного подхода. Но ясно одно: у населения должно быть чувство ощущения стабильности своей жизни, которое в сочетании с надеждами на рост материального благополучия позволяет людям планировать и увеличение числа членов своих семей. Также важен культурный фактор, когда в центре общественных приоритетов продвигаются идеи семьи и семейного благополучия. И это всё поддерживается мерами экономического характера. Очевидно, что нынешняя реальная политика правительства РФ прямо противоположна всему сказанному», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась более чем на 52 тыс. человек — до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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