Сан-Сальвадор, , 15:02 — REGNUM Крупнейшие политические силы Сальвадора — партии FMNL и Arena — представили на обсуждение свои версии законопроекта о защите персональных данных. Об этом сообщает издание ElSalvador.com

Как заявил руководитель сальвадорского Управления по правам потребителей Рикардо Салазар на заседании экономического комитета парламента страны в начале обсуждения предварительного проекта, государственные и частные организации, уполномоченные распоряжаться информацией, должны предоставлять определённые гарантии пользователям. «Наши личные данные хранятся у третьих лиц. От медицинской консультации до коммерческой сделки — личные данные обрабатываются кем-то посторонним», — сказал он.

По мнению Салазара, нужно создать учреждение, обладающее достаточными полномочиями, чтобы гарантировать населению безопасность данных. Кроме того, отметил чиновник, необходимо разработать нормативную базу для выявления правонарушений в сфере обработки личных данных.

В рамках подготовки законопроекта рассматривается вопрос и о санкциях в отношении организаций, обрабатывающих личные данные без согласия владельца. «Необходимо установить режим достаточно жестких административных санкций для обеспечения надлежащего соблюдения законодательства и обработки персональных данных, включая, например, случаи халатности или несоблюдения мер безопасности, правил анонимности, а также отсутствия ответа на запросы субъектов данных», — говорится в правовом заключении Сальвадорского фонда экономического и социального развития (Fusades).

«Нам придется принять законодательство, которое позволит положить конец ряду нарушений, происходящих в мире информации и угрожающих положению людей», — заявил член партии FMLN Дамиан Алегриа. «Информация о человеке появляется и накапливается с самого рождения. Прямо сейчас её будут изучать, использовать и каким-то образом она может быть использована в различных аспектах. Это актуальная тема», — подтвердил Хавьер Паломо из партии Arena.

В ходе дискуссии были обнаружены и важные исключения в вопросе о конфиденциальности личных данных. Министр инноваций и технологий Владимир Андаль заявил, что в эпоху информационного общества данные должны также использоваться для общественного блага или даже для разработки государственной политики. По его мнению, принципиально важным моментом является возможность взлома защитного ключа, который человек поставил на свои персональные данные. «Должно быть установлено, каковы механизмы взлома ключей, если это в интересах общества, — отметил он. — Например, если я приехал в больницу без сознания, логично, что должна быть возможность нарушить конфиденциальность информации, потому что врачу важно знать, какие лекарства я принимаю, если я болен. Это способ преодолеть защиту, установленную человеком, но для его же блага. Эти механизмы должны быть определены».

Сообщается, что среди всех политических партий и учреждений Сальвадора, связанных с этим вопросом, существует консенсус в отношении необходимости принятия законодательства о персональных данных.

По словам председателя Экономической комитета Маргариты Эскобар, принятие закона ожидается в 2020 году. «Мы надеемся, что в следующем году в стране будет принят закон, соответствующий международным стандартам в области защиты персональных данных и «хабеас» (конституционный принцип, предполагающий право доступа к личным данным)», — заявила она.