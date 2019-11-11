Москва, , 15:00 — REGNUM Всё-таки худшим кошмаром продажа атомных подводных лодок союзникам США станет для самих этих союзников, особенно с учетом стоимости этих лодок и расходов на их содержание, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова обозревателя американского СМИ о «кошмаре» для России и Китая.

«Причем не очень понятно, чем эти лодки будут более опасны для России и Китая, чем собственно американские? Особенно с учетом того, что американские лодки имеют возможность использовать базы и свободно перемещаться в акваториях союзников.

Открытым остается и вопрос о том, будут ли эти лодки вооружены ракетами с ядерными боеголовками? Если да, то будет ли число потенциальных покупателей лодок ограничено Францией и Великобританией или США пойдут на явное нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.

В последнем случае перед Россией и Китаем откроются поистине заманчивые перспективы. Например, Россия сможет поставлять ракеты с ядерными боеголовками тому же Ирану, чтобы Саудовская Аравия и Израиль не чувствовали себя так безопасно, или Кубе с Венесуэлой. Да и любой стране, безопасности которой будут угрожать США. Или даже сдавать в аренду АПЛ с МКБР и КР с ЯБ на время вместе с экипажем.

Собрался Вашингтон наказать очередного несимпатичного им президента, а тут вдруг раз, и у этого президента временная АПЛ с «Посейдоном» на дальности прямого пуска от Нью-Йорка и вторая на таком же расстоянии от Лос-Анджелеса. И сразу режим становится демократическим и никаких претензий к нему нет.

Это, конечно, всё шутки, но первыми в эти шутки начала играть элита США. Истерика от осознания потери монополии на насилие уже заставляет некоторых её представителей нести явный бред», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель The National Interest Гарри Казианис заявил, что США могли бы продавать свои атомные подлодки Австралии. Это изменило бы соотношение сил в Тихоокеанском регионе, уменьшило влияние Китая и стало бы «худшим кошмаром» для России.

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