Москва, , 14:59 — REGNUM Президентские выборы в Боливии стали поводом для очередной «цветной революции» из-за активной работы внешних сил с оппозицией страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Происходящее в Боливии — результат кампании, срежиссированной далеко за пределами Сукре. Не сомневаюсь, что внешние силы (не трудно догадаться с чьей подачи) подогревали оппозицию. США, как известно, призывали к активной мобилизации против избранного главы государства Эво Моралеса. В результате, президентские выборы по уже знакомой схеме стали поводом для организации очередной «цветной революции» и вывода ситуации за рамки правового поля», — заявил Слуцкий.

По его словам, у Моралеса были «все основания» для того, чтобы расценить происходящие события как госпереворот. В итоге, его вынудили подать в отставку.

«Моралес поступил как настоящий государственный деятель, не став ввергать свою страну в кровопролитное гражданское противостояние. Это выбор патриота, думающего, прежде всего, о благополучии своих сограждан», — считает Слуцкий.

При этом, отмечает он, сегодня необходимо, чтобы политический процесс развивался мирно и это должны понимать все стороны конфликта в Боливии. Так, в стране необходимо провести честные и легитимные выборы без какого-либо иностранного вмешательства.

«Иначе на карте Латинской Америки может появиться новый пылающий очаг», — опасается Слуцкий.