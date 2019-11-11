Ташкент, , 14:58 — REGNUM Совет по укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка создан при правительстве Узбекистана. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента республики Шавката Мирзиёева.

Беременость Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках документа утверждена также программа мер по повышению качества и охвата медицинской помощи для беременных женщин на 2019−2023 годы.

Постановление определяет приоритетные направления повышения качества и охвата медицинской помощи для беременных женщин и детей. В частности, предлагается расширить объем и повысить качество первичной медицинской помощи, сформировать современную инфраструктуру для оказания помощи, укрепить материально-техническую базу и принять ряд других мер.

Как сообщало ИА REGNUM, частным медицинским организациям в Узбекистане разрешили принимать роды при условии соблюдения требований стратегии «Безопасное материнство» Всемирной организации здравоохранения.

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