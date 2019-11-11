Москва, , 14:55 — REGNUM Несмотря на то, что Белоруссия является страной-участницей Союзного государства, это целиком суверенное государство, которое может участвовать в международных контактах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за переговорами президента Белоруссии Александра Лукашенко в Австрии и Латвии.

«Это же суверенное государство, и совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами», — сказал Песков.

Он назвал «нормальной практикой» тот факт, что, даже находясь в составе Союзного государства, и Москва, и Минск проводят независимые друг от друга международные переговоры. При этом он подчеркнул, что обе страны регулярно сообщают друг другу о каких-либо важных моментах в рамках своей международной повестки.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за 3,5 года посетит с визитом одну из стран Евросоюза.

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