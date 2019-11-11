Киев, , 14:44 — REGNUM Юристы-международники вообще не понимают, как можно делать такие заявления, как фракция «Голос» в Верховной раде, предложившая власти в Киеве выйти из Минских соглашений по Донбассу и «заморозить» конфликт.

Об этом журналистам заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 ноября.

Арахамия заявил, что выход по инициативе Украины из Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе означает почти автоматически отмену многих санкций в отношении Российской Федерации.

«Я не знаю, есть ли в этой стране кто-то, кто заинтересован в отмене санкций в отношении России», — удивился соратник Зеленского.

Вместе с тем любопытно, что Арахамия не стал жестко критиковать «Голос» за идею такого рода, заявил, что скорее «удивлен».

"Голос» я очень уважаю, я уважаю их компетенции… наверное, Вакарчук действительно переживает и обеспокоен дальнейшей стратегией «нормандского формата» и именно поэтому предлагает остановиться».

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат «Голоса» Сергей Рахманин заявил, что вариант «замораживания» конфликта в Донбассе считается «страшным, стыдным», таким, о котором не говорят вслух, но тем не менее — он имеет право на жизнь. После этого фракция выступила с официальным заявлением о том, что Киев должен отказаться от Минских соглашений. Эксперты предлагают рассматривать эту инициативу как коллективную заявку фракции «Голоса» на немедленную мобилизацию в армию и отправку на передовую.