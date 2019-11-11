Москва, , 14:41 — REGNUM Вполне разумно для России не выходить из данного соглашения. В него входит 34 государства, в том числе большинство наших европейских соседей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя отказ России выходить из Договора по открытому небу вслед за США.

«Возможность контроля над их территорией для России даже важнее, чем контроль над территорией США, поскольку именно тут могут быть дислоцированы тактические и оперативно-тактические вооружения первого удара и средства ПВО-ПРО, нацеленные на противодействие России.

В Америке, вышедшей из договора, преимущественно размещены ракеты шахтного базирования и стационарные системы ПВО, они быстро никуда не переместятся, так что для отслеживания этих систем авиаоблёты не столь важны.

Несомненно, союзники США по НАТО будут передавать Вашингтону те данные, которые будут собирать при облётах территории России.

Видимо, на это и рассчитывают американцы, выходя из договора. Но оперативность передачи информации при этом снизится, да и отношения с союзниками не всегда бывают гладкими», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в России не уверены в том, что США действительно намерены выйти из Договора по открытому небу. В любом случае Москва не будет отвечать зеркально.

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