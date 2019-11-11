Москва, 11 ноября 2019, 14:39 — REGNUM Ни подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес, ни его окружение не запрашивали у России политического убежища. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище», — сказал Песков.
Он также добавил, что Кремль не контактировал ни с самим Моралесом, ни с его окружением.
Напомним, ранее МИД РФ призвал найти конституционный выход из политического кризиса в Боливии и напомнил политическим силам страны о здравомыслии и ответственности.
Читайте ранее в этом сюжете: Переворот в Боливии не повлияет на поездку Путина на саммит БРИКС