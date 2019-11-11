Прага, , 14:38 — REGNUM Власти района Прага-1 чешской столицы расторгли договор аренды с сувенирным магазином, в котором продавались маски Гитлера.

Как сообщает агентство ЧТК, формальной причиной для расторжения договора стало расхождение между утверждённым ассортиментным перечнем и фактическим ассортиментом товаров в магазине. Магазин брал на себя обязательство торговать только сувенирами, относящимися к традиционной пражской и чешской культуре, а также изделиями определённых мастерских.

Полиция в настоящее время изучает вопрос о том, является ли продажа масок с изображением Гитлера правонарушением.

Внимание прессы и властей на продажу масок Гитлера в магазине обратил посол ФРГ в Чехии Кристоф Изранг.

«Чехи так пострадали от нацистского режима. Почему ныне в центре Праги продается этот мусор?» — написал он в своем Твиттере.

Ранее правоохранительные органы Чехии не обнаружили состава правонарушения в действиях издательства Naše vojsko, которое продавало футболки с изображением Адольфа Гитлера или обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха. По мнению полиции, продажа «морально неоднозначных» товаров преследовала целью только прибыль.