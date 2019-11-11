Москва, 11 ноября 2019, 14:29 — REGNUM Как и многие другие прогрессивные лидеры стран Латинской Америки, бывший президент Боливии Эво Моралес начал с довольно важных реформ, действительно улучшавших положение народа, но потом взял курс на то, чтобы остаться у власти любой ценой, считает политолог Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
В итоге, как заметил Кагарлицкий, чем дольше Моралес находился у власти, тем больше было недовольных, и тем сильнее становилась оппозиция. В итоге все те, кто поддерживал Моралеса, ушли в оппозицию и президент оказался в вакууме.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост объяснив это стремлением избежать дальнейшего насилия, нападений и агрессии со стороны правой оппозиции во главе с Карлосом Месой и Фернандо Камачо в отношении его товарищей и коллег по партии «Движение к социализму».
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