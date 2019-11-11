Москва, , 14:29 — REGNUM Как и многие другие прогрессивные лидеры стран Латинской Америки, бывший президент Боливии Эво Моралес начал с довольно важных реформ, действительно улучшавших положение народа, но потом взял курс на то, чтобы остаться у власти любой ценой, считает политолог Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Когда Моралес стал президентом, это был большой прорыв. Не только потому, что левый президент пришел к власти в стране, которой традиционно управляли правые олигархические режимы. Это был первый индеец, который стал президентом. Это было очень важное символическое событие, — сказал Кагарлицкий. — Но дальше правительство Моралеса не оправдало надежд. Выяснилось, что сам факт избрания индейца не меняет радикально положения дел. Это очень характерно для многих прогрессивных правительств, которые начинают с довольно важных и позитивных реформ, действительно улучавших положение народа и создававших рабочие места. Но затем реформы сворачивались и левые президенты занимались тем, что просто администрировали существующую систему, стараясь любой ценой удержаться у власти. В том числе меняя под себя конституции».

В итоге, как заметил Кагарлицкий, чем дольше Моралес находился у власти, тем больше было недовольных, и тем сильнее становилась оппозиция. В итоге все те, кто поддерживал Моралеса, ушли в оппозицию и президент оказался в вакууме.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост объяснив это стремлением избежать дальнейшего насилия, нападений и агрессии со стороны правой оппозиции во главе с Карлосом Месой и Фернандо Камачо в отношении его товарищей и коллег по партии «Движение к социализму».

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