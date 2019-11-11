Москва, , 14:28 — REGNUM Президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве выпускницы СПбГУ, в совершении которого подозревается доцент истфака СПбГУ, кандидат исторических наук, известный историк и реконструктор Олег Соколов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Кремле это жестокое убийство назвали актом безумия и сумасшествием», — сообщает РИА Новости.

Напомним, в эти минуты в Октябрьском районном суде Петербурга избирают меру пресечения для Соколова, который уже признался в убийстве 24-летней выпускницы и своей помощницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях.

Защита будет настаивать на домашнем аресте, сам Соколов, по данным СМИ, готов согласиться с пребыванием в СИЗО.

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