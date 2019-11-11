Москва, , 14:27 — REGNUM Покинувший прост президента Боливии Эво Моралес не просил российские власти дать ему политическое убежище. Об этом сообщил 11 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что с Кремлем никоим образом не контактировал ни Моралес, ни члены его команды. Об убежище также никто не запрашивал.

В Кремле надеются, что ситуация в Боливии будет урегулирована по закону и без вмешательства третьих стран. Свою судьбу боливийцам стоит решать самим, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября глава Боливии Эво Моралес объявил о сложении полномочий и покинул столицу страны.