Москва, 11 ноября 2019, 14:27 — REGNUM Покинувший прост президента Боливии Эво Моралес не просил российские власти дать ему политическое убежище. Об этом сообщил 11 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что с Кремлем никоим образом не контактировал ни Моралес, ни члены его команды. Об убежище также никто не запрашивал.
В Кремле надеются, что ситуация в Боливии будет урегулирована по закону и без вмешательства третьих стран. Свою судьбу боливийцам стоит решать самим, добавил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября глава Боливии Эво Моралес объявил о сложении полномочий и покинул столицу страны.