Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM Министром по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области назначен Олег Жеухин. Соответствующий указ подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 11 ноября.

Чиновник будет курировать вопросы обеспечения безопасности, защиты гостайны, в том числе технической защиты информации и сведений, а также вопросы профилактики и противодействия коррупции, координация работы по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Ранее Жеухин долгое время работал в должности заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что новая должность — министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Ростовской области — была введена в сентябре 2019 года.

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