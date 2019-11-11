Ереван, , 13:59 — REGNUM Темпы, которыми растет объем товарооборота между Россией и Арменией, удовлетворяют обе стороны. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 ноября, выступая с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава МИД РФ отметил, что за 2019 год товарооборот между странами вырос на 11%, и положительная динамика наблюдается в текущем году.

«Мы удовлетворены с обеих сторон уровнем торгово-экономического сотрудничества», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что такому росту способствует участие обеих стран в ЕАЭС. Также глава российского дипломатического ведомства рассказал, что во время переговоров стороны обсудили, как идет реализация крупных совместных проектов.

Как передавало ИА REGNUM, Лавров прибыл с визитом в Армению 10 ноября.